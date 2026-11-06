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    Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое затронет всю Европу

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 02:23
    Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое затронет всю Европу

    Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое может охватить всю Европу.

    Как передает Report, об этом он сказал журналистам на церемонии подписания документов в Белом доме.

    "Я говорю вам, будет соглашение. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", - сказал он.

    При этом американский лидер заявил, что война в Украине будет завершена "достаточно скоро".

    "Если взглянуть на Россию и Украину, то речь идет о войне. Это война. <...> Кстати, мы достаточно скоро добьемся ее завершения", - заявил он, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.

    Ранее издание Rapporteur писало, что США и НАТО в четверг обсудили с Киевом гарантии безопасности Украины. На переговорах также присутствовали представители Великобритании, Франции, Германии, а также Еврокомиссии.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Североатлантический альянс (НАТО)
    Tramp: Ukrayna ilə bağlı saziş bütün Avropaya təsir edə bilər
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