В Иране запустили проект для противодействия Starlink

В Иране приступили к реализации проекта по запуску отечественного спутникового интернета для противодействия Starlink.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил руководитель Национального центра виртуального пространства Ирана (НЦВП) Сейед Мохаммад Амин Агамири.

Он также отметил, что власти продолжать ограничивать доступ к интернету в стране для предотвращения попыток США и Израиля повлиять на общественное мнение в Иране. "Этот шаг необходим для защиты психологической безопасности населения. Речь идет не о полном отключении, а лишь об ограничении интернета", - уточнил Агамири.

По его словам, внутренняя "Национальная информационная сеть", над которой ведется работа на протяжении многих лет с целью снижения зависимости от зарубежного интернета, пока не достигла целевого уровня, и в некоторых областях наблюдается отставание. Вместе с тем он напомнил, что внутренние банковские сервисы, такси и мессенджеры продолжают работать даже в случае отключения внешнего интернета. Агамири назвал несанкционированно используемый в Иране Starlink военным инструментом противника.