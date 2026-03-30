    • 30 mart, 2026
    • 02:22
    İtaliyada muzeydən Renua, Sezanne və Matissenin rəsmləri oğurlanıb

    İtaliyanın Parma şəhəri yaxınlığındakı Manyani-Rokka Fondunun muzeyindən Renuar, Sezanna və Matissenin rəsmləri də daxil olmaqla üç sənət əsəri oğurlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Repubblica" qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzetin məlumatına görə, oğurluq hadisəsi martın 22-dən 23-ə keçən gecə baş verib. Cinayətkarlar Luigi Manyaninin şəxsi kolleksiyasının yerləşdiyi Manyani villasının giriş qapısını sındırıblar.

    Söhbət Pyer-Ogüst Renuarın "Balıqlar", Pol Sezannanın "Albalılı natürmort" və Anri Matissenin "Terrasdakı xanım" akvarel rəsmlərindən gedir. Oğurlanan əsərlərin dəyəri milyonlarla avro ilə qiymətləndirilir.

    Qeyd olunur ki, Manyani-Rokka Fondu İtaliyanın ən vacib sənət kolleksiyalarından birini saxlayır və bu kolleksiyaya Tisian, Dürer, Rubens, Qoya, Kanova, Mone və digər rəsm ustalarının əsərləri daxildir.

    В Италии из музея под Пармой украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

    Son xəbərlər

    02:22

    İtaliyada muzeydən Renua, Sezanne və Matissenin rəsmləri oğurlanıb

    Digər ölkələr
    01:52

    Aleksandar Vuçiç: Böyük təhlükənin qarşısını son anda ala bildik

    Digər ölkələr
    01:31

    AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb

    Region
    01:11

    İsrail Tehrandakı hərbi sənaye komplekslərinə zərbələr endirib

    Region
    00:47

    İran Tehran və Əlborzda enerji infrastrukturuna hücumlar barədə məlumat yayıb

    Region
    00:24
    Foto
    Video

    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    00:03

    ABŞ Səfirliyi Amerikanın İraqdakı universitetlərinə hücum təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    23:48

    İsrail Tehrana yeni hücum dalğası başladıb

    Digər ölkələr
    23:38

    Almaniyada dizel yanacağının bahalaşması səbəbindən daşıyıcıların xərcləri artıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti