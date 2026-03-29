    В Италии из музея под Пармой украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

    В частном музее фонда Маньяни-Рокка под Пармой похитили три произведения искусства, включая работы Ренуара, Сезанна и Матисса.

    Как передает Report, об этом сообщает газета La Repubblica.

    По данным издания, кража произошла в ночь с 22 на 23 марта. Злоумышленники взломали входную дверь виллы Маньяни, где хранится частная коллекция Луиджи Маньяни.

    Речь идет о картине "Рыбы" Пьера Огюста Ренуара, рисунке Поля Сезанна "Натюрморт с черешней" и акварели Анри Матисса "Дама на террасе". Стоимость похищенного оценивается в миллионы евро.

    Отмечается, что фонд Маньяни-Рокка хранит одну из важнейших художественных коллекций Италии, в которую входят работы Тициана, Дюрера, Рубенса, Гойи, Кановы, Моне и других мастеров.

