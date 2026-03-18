İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib
Digər
- 18 mart, 2026
- 02:01
İran hökuməti rəsmi olaraq ABŞ və İsrailin həyata keçirdiyi hücum nəticəsində Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricaninin ölümünü təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tasnim xəbər agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Əli Laricani ilə yanaşı, onun oğlu, alim Mortaza Laricani və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Sərdar Nejad da həlak olub.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian hadisəni şərh edərkən Laricaninin ölümünü "son dərəcə kədərli hadisə" adlandırıb və məsul şəxslərə sərt cavab veriləcəyinə söz verib.
"Fars" xəbər agentliyinin məlumatına görə, Əli Laricaninin dəfn mərasimi 18 martda Tehranda keçiriləcək.
