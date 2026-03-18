Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля

В Иране официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в результате удара, который, по утверждению иранской стороны, был нанесен США и Израилем.

Согласно информации, вместе с Али Лариджани погибли его сын Мортаза Лариджани, которого агентство называет известным ученым, а также глава службы охраны секретаря Высшего совета нацбезопасности Сардар Неджад.

В публикации отмечается, что все трое стали жертвами одной и той же атаки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя произошедшее, назвал гибель Лариджани "крайне скорбным событием" и пообещал жесткий ответ виновным.

"Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы государства.

По данным агентства Fars, похороны Али Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране.