Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля

    Другие страны
    • 18 марта, 2026
    • 01:55
    Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля

    В Иране официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в результате удара, который, по утверждению иранской стороны, был нанесен США и Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Согласно информации, вместе с Али Лариджани погибли его сын Мортаза Лариджани, которого агентство называет известным ученым, а также глава службы охраны секретаря Высшего совета нацбезопасности Сардар Неджад.

    В публикации отмечается, что все трое стали жертвами одной и той же атаки.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя произошедшее, назвал гибель Лариджани "крайне скорбным событием" и пообещал жесткий ответ виновным.

    "Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы государства.

    По данным агентства Fars, похороны Али Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране.

    Масуд Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана
    İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib
    Iran confirms death of Ali Larijani and his son following US and Israeli strike

    Последние новости

    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:17

    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Другие страны
    Лента новостей