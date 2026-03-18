Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля
- 18 марта, 2026
- 01:55
В Иране официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в результате удара, который, по утверждению иранской стороны, был нанесен США и Израилем.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
Согласно информации, вместе с Али Лариджани погибли его сын Мортаза Лариджани, которого агентство называет известным ученым, а также глава службы охраны секретаря Высшего совета нацбезопасности Сардар Неджад.
В публикации отмечается, что все трое стали жертвами одной и той же атаки.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя произошедшее, назвал гибель Лариджани "крайне скорбным событием" и пообещал жесткий ответ виновным.
"Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы государства.
По данным агентства Fars, похороны Али Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране.