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    "Abşeron" yatağının işlənməsinə Fransanın "Vallourec" şirkəti də qoşulur

    Energetika
    • 12 oktyabr, 2026
    • 17:20
    Abşeron yatağının işlənməsinə Fransanın Vallourec şirkəti də qoşulur

    Premium tikişsiz boru həlləri üzrə ixtisaslaşan Fransanın "Vallourec" şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Abşeron" qaz yatağının işlənməsi üçün 16 min tondan çox boru məhsulu tədarük edəcək.

    "Report" şirkətə istinadən xəbər verir ki, bu məqsədlə "Vallourec" və "TotalEnergies" şirkətləri arasında müqavilə imzalanıb.

    Müqavilə neft və qaz quyularında istifadə olunan boruları (OCTG), eləcə də xətt borularını əhatə edir.

    Bildirilib ki, boruların bir hissəsi ən çətin dəniz şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulan "Vallourec" şirkətinin ən yeni nəsil yarı-hamar premium birləşmələri ilə təchiz ediləcək.

    Təchizat paketinə şirkətin müxtəlif ölkələrdəki istehsal müəssisələrində hazırlanan aksesuarlar, həmçinin ətraf mühitə təsiri azaltmağa və əməliyyatların səmərəliliyini artırmağa imkan verən sürtküsüz yağlar da daxildir. Bundan əlavə, quru və dəniz şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulan, korroziyaya qarşı örtüklə təchiz ediləcək təxminən 159 kilometr uzunluğunda xətt borusunun tədarükü planlaşdırılır.

    "Vallourec" şirkəti "VAM® Caspian" müəssisəsi vasitəsilə layihədə yerli iştirakını da təmin edəcək. Şirkət layihənin müxtəlif mərhələlərində "TotalEnergies"ə əməliyyat dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Bu yanaşma qrupun qlobal təcrübəsini Xəzər regionunda müştərilərə yaxınlığı ilə birləşdirməsinə imkan verir.

    "Vallourec"in Direktorlar Şurasının sədri və baş icraçı direktoru Filip Gülmo (Philippe Guillemot) "TotalEnergies" tərəfindən "Abşeron" layihəsi üçün seçilmələrindən məmnun olduqlarını bildirib.

    "Bu müqavilə mürəkkəb enerji layihələrində həm OCTG, həm də xətt boruları üzrə hərtərəfli premium həllər təqdim etmək imkanlarımıza müştərilərimizin bəslədiyi inamı nümayiş etdirir. O, həmçinin qaza artan tələbatın ödənilməsini dəstəkləmək üçün qlobal istehsal imkanlarımızın, əlavə dəyər yaradan texnologiyalarımızın və Xəzər regionundakı yerli potensialımızın gücünü vurğulayır", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, Bakıdan təxminən 100 kilometr cənub-şərqdə və təxminən 500 metr dərinlikdə yerləşən "Abşeron" qaz-kondensat yatağının işlənməsi ildə 6 milyard kubmetrə qədər qaz və gündəlik 47 min barel kondensat hasilatını nəzərdə tutur. Yataqdan hasil edilən qazın Azərbaycanın daxili bazarına tədarükü və ixracı planlaşdırılır.

    Vallourec Abşeron yatağı TotalEnergies
    Французская компания Vallourec присоединяется к разработке месторождения "Абшерон"
    Vallourec to supply over 16,000 tonnes of pipes for Azerbaijan's Absheron gas field
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