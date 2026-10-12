Французская компания Vallourec присоединяется к разработке месторождения "Абшерон"
- 12 октября, 2026
- 17:55
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Французская компания Vallourec, специализирующаяся на высококачественных бесшовных трубах, поставит более 16 тыс. тонн продукции для разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, между Vallourec и TotalEnergies подписано соответствующее соглашение.
В частности компания поставил трубы, используемые в нефтяных и газовых скважинах (OCTG), а также линейные трубы.
Кроме того, планируется поставка примерно 159 км линейных труб с антикоррозионным покрытием для наземного и морского применения.
Компания Vallourec также обеспечит местное участие в проекте через свой завод VAM® Caspian. Компания заявила о готовности оказывать оперативную поддержку TotalEnergies на различных этапах проекта.