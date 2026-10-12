İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Vilayət Eyvazov iranlı həmkarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 17:47
    Vilayət Eyvazov iranlı həmkarı ilə görüşüb

    İranın daxili işlər naziri İskəndər Momeninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Azərbaycan daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov İskəndər Momeni və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    İki ölkənin daxili işlər orqanları arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətinə toxunan nazir Vilayət Eyvazov transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın əsas növlərindən olan narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, beynəlxalq terrorçuluq, insan alveri, qanunsuz miqrasiya və kibercinayətkarlıqla mübarizənin diqqət mərkəzində dayandığını, onlara qarşı yalnız birgə səylərlə səmərəli mübarizə aparılmasının mümkünlüyünü vurğulayıb.

    O, qarşılıqlı fəaliyyətin yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və ikitərəfli əlaqələrin daha da genişləndirilməsində Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin maraqlı olduğunu bildirib.

    Daha sonra nazir qonaqlara Azərbaycandakı mövcud kriminogen vəziyyət haqqında qısa məlumat verib, bildirib ki, hüquq-mühafizə orqanları sıx, qarşılıqlı əlaqədə mütəşəkkil cinayətkarlığa, beynəlxalq terrorizmə, ekstremizmə, separatizmə, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı kompleks tədbirlər həyata keçirirlər.

    İranlı naziri transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində məlumat və təcrübə mübadiləsinin bölgədəki təhlükəsizliyə müsbət təsir göstərəcəyini qeyd edib, İranın hüquq-mühafizə orqanlarının azərbaycanlı həmkarları ilə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə böyük önəm verdiyini vurğulayıb.

    Vilayət Eyvazov iranlı həmkarı ilə görüşüb
    Vilayət Eyvazov iranlı həmkarı ilə görüşüb
    Vilayət Eyvazov İran-Azərbaycan
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    Azerbaijan, Iran discuss cooperation against transnational crime
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