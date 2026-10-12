İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda 9 ayda 620 dövlət standartı qəbul edilib

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 17:27
    Azərbaycanda 9 ayda 620 dövlət standartı qəbul edilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Sandartlaşdırma İnstitutu 620 yeni dövlət standartı qəbul edib.

    "Report" bu barədə AZSTAND-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunun 92-si nəqliyyat, 71-i istehsal mühəndisliyi, 62-si qida texnologiyası və kənd təsərrüfatı, 43-ü mebel, 42-si neft-qaz, kimya və əlaqəli texnologiya, 39-u maşınqayırma, 38-si tekstil və dəri texnologiyası, 36-sı əməyin təhlükəsizliyi, 32-si uşaq malları, 24-ü tikinti materialları, 23-ü informasiya və telekommunikasiya, 21-i məişət və ticarət avadanlıqları, 19-u energetika (istilik mübadiləsi sistemləri) və elektrotexnika, 18-i yanğından, partlayışdan və digər təhlükələrdən qorunma, 15-i bina qurğuları, 11-i idarəetmə və keyfiyyət, 8-i turizm, 7-si istehlak malları, 7-si metrologiya, ölçmə sistemləri və cihazlar, 5-i sənədləşdirmə və nəşriyyat, 4-ü hidravlik sistemlər və ümumi istifadə üçün komponentlər, 3-ü zərgərliklə bağlı olub.

    Məlumata görə, eyni zamanda 28 dövlət standartı üzrə dövri yoxlanılma aparılıb və ya dəyişikliklər edilib, 27 dövlət standartı isə ləğv olunub. Bundan başqa, sahibkarların müraciəti əsasında 96 texniki şərt ekspertiza edilərək qeydiyyata alınıb.

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti