İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ağdamda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralı var

    Hadisə
    • 18 mart, 2026
    • 01:01
    Ağdamda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralı var

    Ağdam rayonu ərazisində iki nəfərin ağır xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qarabağ Bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Çəmənli kəndi ərazisində baş verib.

    Belə ki, "KİA" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb.

    Qəza zamanı avtomobildə olan Musayev Cavid Əli oğlu və Abdullazadə İlkin Zamiq oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq Musayev Cavidin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшие

