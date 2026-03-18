Ağdamda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralı var
Hadisə
- 18 mart, 2026
- 01:01
Ağdam rayonu ərazisində iki nəfərin ağır xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qarabağ Bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Çəmənli kəndi ərazisində baş verib.
Belə ki, "KİA" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb.
Qəza zamanı avtomobildə olan Musayev Cavid Əli oğlu və Abdullazadə İlkin Zamiq oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq Musayev Cavidin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
