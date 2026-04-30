ABŞ: İranın blokadası çərçivəsində 44 ticarət gəmisi geri qaytarılıb
Digər ölkələr
- 30 aprel, 2026
- 20:22
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) Ərəb dənizində İranın blokadası üzrə əməliyyatlar çərçivəsində 44 ticarət gəmisini kursunu dəyişməyə məcbur edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"ABŞ dəniz piyadaları "USS New Orleans" (LPD 18) desant gəmisinin göyərtəsində İranın hərbi-dəniz blokadası üzrə əməliyyatlar zamanı Ərəb dənizində keşik çəkirlər. Bu günə qədər 44 ticarət gəmisinə geri dönmək və ya limana qayıtmaq əmri verilib", - paylaşımda bildirilib.
01:30
Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan varHadisə
01:22
UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:10
Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcəkXarici siyasət
00:52
Foto
Video
Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
00:24
Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyibDigər ölkələr
00:08
Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaqXarici siyasət
23:58
Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdırDigər ölkələr
23:50
Belqradda "İnterpol"un regional bürosu açıla bilərDigər ölkələr
23:43