İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Digər ölkələr
    • 30 aprel, 2026
    • 20:22
    ABŞ: İranın blokadası çərçivəsində 44 ticarət gəmisi geri qaytarılıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) Ərəb dənizində İranın blokadası üzrə əməliyyatlar çərçivəsində 44 ticarət gəmisini kursunu dəyişməyə məcbur edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "ABŞ dəniz piyadaları "USS New Orleans" (LPD 18) desant gəmisinin göyərtəsində İranın hərbi-dəniz blokadası üzrə əməliyyatlar zamanı Ərəb dənizində keşik çəkirlər. Bu günə qədər 44 ticarət gəmisinə geri dönmək və ya limana qayıtmaq əmri verilib", - paylaşımda bildirilib.

    Hörmüz boğazında gərginlik ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Ərəb dənizi ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri
    CENTCOM: ВМС США в рамках блокады Ирана развернули 44 коммерческих судна

    Son xəbərlər

    Foto
    Video

    Bütün Xəbər Lenti