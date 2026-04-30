CENTCOM: ВМС США в рамках блокады Ирана развернули 44 коммерческих судна

Военно-морские силы США в рамках операций по блокаде Ирана в Аравийском море заставили изменить курс 44 коммерческим судам.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

"Морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS New Orleans (LPD 18) несут вахту в Аравийском море во время операций по военно-морской блокаде Ирана. На сегодняшний день 44 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт", - говорится в публикации.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.