CENTCOM: ВМС США в рамках блокады Ирана развернули 44 коммерческих судна

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 30 апреля, 2026
    • 19:21
    Военно-морские силы США в рамках операций по блокаде Ирана в Аравийском море заставили изменить курс 44 коммерческим судам.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

    "Морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS New Orleans (LPD 18) несут вахту в Аравийском море во время операций по военно-морской блокаде Ирана. На сегодняшний день 44 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт", - говорится в публикации.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Центральное командование США (CENTCOM) Дональд Трамп Ормузский пролив
    ABŞ: İranın blokadası çərçivəsində 44 ticarət gəmisi geri qaytarılıb

