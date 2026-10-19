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    Лейла Алиева встретилась с Огулджахан Атабаевой в Туркменистане

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 22:13
    Лейла Алиева встретилась с Огулджахан Атабаевой в Туркменистане

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась 19 октября в городе Аркадаг Туркменистана с вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.

    Как сообщает Report, Огулджахан Атабаева отметила, что благодаря совместной деятельности азербайджано-туркменские братские отношения динамично развиваются и на уровне двух фондов. Она довела до внимания, что международная художественная выставка MAMA "Мать-природа", которая демонстрировалась во многих странах и открытие которой запланировано на завтра, имеет глубокий смысл. По словам О. Атабаевой, искусство - это универсальный международный язык, объединяющий народы и нации. Эта выставка не только дарит духовно-культурное наслаждение, но и привлекает внимание к вопросам охраны окружающей среды.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева особо отметила общие традиции и культурное наследие, объединяющие две страны. Обратив внимание на общие экологические проблемы, с которыми сталкиваются оба государства, в том числе на вопрос падения уровня Каспийского моря, она сказала, что выставка MAMA "Мать-природа" преследует цель привлечь внимание общественности именно к этой теме. Лейла Алиева отметила важность ответственного отношения каждого человека к природе и заботы о нашей планете, являющейся общим домом. Она также напомнила о проекте Фонда Гейдара Алиева "Одна капля", освещающем проблемы сохранения водных ресурсов.

    Лейла Алиева встретилась с Огулджахан Атабаевой в Туркменистане
    Лейла Алиева встретилась с Огулджахан Атабаевой в Туркменистане
    Лейла Алиева встретилась с Огулджахан Атабаевой в Туркменистане
    Лейла Алиева Гурбангулы Бердымухамедов
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    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
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