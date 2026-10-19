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    Рубио: США впечатлены прогрессом Узбекистана и возможностями сотрудничества

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 22:23
    Рубио: США впечатлены прогрессом Узбекистана и возможностями сотрудничества

    США впечатлены прогрессом, которого достиг Узбекистан, и возможностями для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде.

    "Узбекистан и Центральная Азия переживают ренессанс в коммерческой дипломатии, и США хотят быть частью этого возрождения", - подчеркнул Рубио.

    По его словам, Центральная Азия на протяжении всей своей истории играла важную роль в развитии торговых связей между Западом и Востоком. Открытие региона миру, в том числе благодаря усилиям президента Узбекистана, создало значительные возможности как в дипломатической, так и в экономической сферах.

    Госсекретарь США также отметил совпадение интересов и стратегических целей Вашингтона и Ташкента.

    "Что важно для вас, то важно и для нас. Это создает партнерство и связи, которые будут прочными на протяжении поколений", - заявил он.

    Рубио передал Мирзиёеву приветствие от президента США Дональда Трампа, который высоко оценил лидерство и открытость узбекского коллеги.

    В ходе переговоров стороны обсудили расширение сотрудничества в политике, сфере безопасности, торговле, инвестициях, инновациях, технологиях, образовании и культуре.

    Особое внимание было уделено запуску Диалога расширенного стратегического партнерства между Узбекистаном и США. По итогам его первого заседания в Самарканде был подписан ряд документов, включая "Соглашения Артемиды" в области мирного освоения космического пространства.

    Кроме того, в Самарканде состоялись министерская встреча в формате C5+1 и второе заседание Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета, по итогам которого были достигнуты договоренности на сумму $12 млрд.

    Отмечалось, что с начала 2026 года товарооборот между двумя странами увеличился на 35%. В настоящее время реализуются крупные совместные проекты в гражданской авиации, автомобилестроении, горнодобывающей промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровизации и финансовом секторе.

    Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области стратегически важных минералов, транспорта, искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также вопросы региональной безопасности и расширения межрегиональных связей.

    Марко Рубио Шавкат Мирзиёев Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США)
    Rubio: ABŞ Özbəkistanın tərəqqisindən və əməkdaşlıq imkanlarından təsirlənib
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