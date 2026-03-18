В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшие
Происшествия
- 18 марта, 2026
- 01:07
В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили тяжелые травмы.
Как сообщает Карабахское бюро Report, авария произошла на территории села Чеменли.
Автомобиль марки Kia потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево на обочине.
В результате ДТП находившиеся в машине Джавид Али оглы Мусаев и Илькин Замиг оглы Абдуллазаде получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Агдама.
По факту происшествия проводится расследование.
