Gürcüstanda matəm elan edilib
- 17 mart, 2026
- 23:53
Bütün Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliyanın vəfatı ilə əlaqədar Gürcüstanda matəm elan edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Hökumət Administrasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hökumətin qərarı ilə ölkə daxilində bütün inzibati binalarda dövlət bayraqları endiriləcək.
