В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Грузии объявлен траур.

Как сообщает местное бюро Report, об этом распространила информацию Администрация правительства Грузии.

Сообщается, что по решению правительства на всех административных зданиях страны будут приспущены государственные флаги.