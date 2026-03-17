В Грузии объявлен траур
В регионе
- 17 марта, 2026
- 23:57
В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Грузии объявлен траур.
Как сообщает местное бюро Report, об этом распространила информацию Администрация правительства Грузии.
Сообщается, что по решению правительства на всех административных зданиях страны будут приспущены государственные флаги.
