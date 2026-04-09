AYNA предлагает новые концепции развития маршрутных линий в Нахчыване

В Нахчыване обсудили текущую ситуацию с районными маршрутами и новые подходы к их совершенствованию, подготовленные Агентством наземного транспорта (AYNA).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, во встрече участвовали сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта НАР, AYNA и представители местных исполнительных властей.

На встрече было отмечено, что цель проектов заключается в повышении качества общественного транспорта и расширении доступности перевозок между населенными пунктами НАР.

Одна из представленных AYNA концепций предполагает открытие прямого сообщения районов и сел с городом Нахчыван, вторая - поэтапную модель перевозок по схеме "село - райцентр - город". Отмечено, что предложенные подходы позволят оптимизировать маршрутную сеть и правильно распределить пассажиропотоки.

В презентации был представлен анализ существующей сети маршрутов, пассажирского спроса и текущих проблем, а также текущие и планируемые маршруты на карте.

В ходе встречи также обсуждались вопросы передачи маршрутов перевозчикам на конкурсной основе, создания новых линий, качества обслуживания и безопасности.