    AYNA предлагает новые концепции развития маршрутных линий в Нахчыване

    Инфраструктура
    • 09 апреля, 2026
    • 18:52
    AYNA предлагает новые концепции развития маршрутных линий в Нахчыване

    В Нахчыване обсудили текущую ситуацию с районными маршрутами и новые подходы к их совершенствованию, подготовленные Агентством наземного транспорта (AYNA).

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, во встрече участвовали сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта НАР, AYNA и представители местных исполнительных властей.

    На встрече было отмечено, что цель проектов заключается в повышении качества общественного транспорта и расширении доступности перевозок между населенными пунктами НАР.

    Одна из представленных AYNA концепций предполагает открытие прямого сообщения районов и сел с городом Нахчыван, вторая - поэтапную модель перевозок по схеме "село - райцентр - город". Отмечено, что предложенные подходы позволят оптимизировать маршрутную сеть и правильно распределить пассажиропотоки.

    В презентации был представлен анализ существующей сети маршрутов, пассажирского спроса и текущих проблем, а также текущие и планируемые маршруты на карте.

    В ходе встречи также обсуждались вопросы передачи маршрутов перевозчикам на конкурсной основе, создания новых линий, качества обслуживания и безопасности.

    Агентство наземного транспорта (AYNA) Нахчыван Маршрутные линии Пассажироперевозки
    AYNA Naxçıvanda marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması üçün iki layihə hazırlayıb

