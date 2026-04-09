    AYNA Naxçıvanda marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması üçün iki layihə hazırlayıb

    İnfrastruktur
    • 09 aprel, 2026
    • 18:16
    AYNA Naxçıvanda marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması üçün iki layihə hazırlayıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında rayon marşrut xətlərinin mövcud vəziyyəti və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətində yeni konsepsiyalar müzakirə edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində keçirilən görüşdə Nazirliyin və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) əməkdaşları, o cümlədən yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Görüşün əsas məqsədi ictimai nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və yaşayış məntəqələri arasında nəqliyyat əlçatanlığının genişləndirilməsi olub.

    Muxtar respublikanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini, nazir vəzifələrini icra edən Azər Məmmədrəhimov qeyd edib ki, həyata keçirilən yeniliklər sərnişindaşıma sisteminin daha səmərəli təşkili və xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlib. Bildirilib ki, yeni marşrut xətlərində müasir avtobuslardan istifadə olunacaq ki, bu da sərnişinlərin təhlükəsiz və rahat daşınmasına şərait yaradacaq.

    Görüş zamanı AYNA tərəfindən hazırlanmış iki konseptual layihə təqdim olunub. Layihələrdən biri rayon və kəndlərin birbaşa Naxçıvan şəhəri ilə əlaqələndirilməsini, digəri isə kənd - rayon mərkəzi - şəhər üzrə mərhələli daşınma modelini nəzərdə tutur.

    Təqdimat çərçivəsində mövcud marşrut şəbəkəsi, sərnişin tələbatı və mövcud problemlər təhlil edilib, həmçinin xəritə üzərində hazırkı və planlaşdırılan marşrutlar nümayiş etdirilib.

    Qeyd olunub ki, təklif edilən yanaşmalar marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılmasına, sərnişin axınının düzgün istiqamətləndirilməsinə və nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Bununla yanaşı, marşrutların müsabiqə əsasında daşıyıcılara verilməsi, yeni xətlərin yaradılması, xidmət keyfiyyəti və təhlükəsizlik məsələləri də müzakirə olunub.

    Sonda vurğulanıb ki, muxtar respublikada nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı istiqamətində işlər davam etdiriləcək, əhalinin tələbatına uyğun olaraq yeni marşrutların açılması və mövcud xətlərin təkmilləşdirilməsi təmin olunacaq.

    AYNA предлагает новые концепции развития маршрутных линий в Нахчыване

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və Yaponiya bankçılıq sektorunda əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    19:22

    Yaxın Şərqdə gərginlik fonunda neftin bahalaşması Azərbaycana necə təsir göstərəcək? - TƏHLİL

    Energetika
    19:18

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    19:17
    Foto

    Litvanın Baş naziri Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:16

    Dövlət Departamenti: Vaşinqton Tehranla effektiv atəşkəsin təmin olunmasına çalışır

    Digər ölkələr
    18:57

    Mirzoyan: Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    18:47
    Video

    "Euronews": Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ərəfəsində şəhər inkişafının yeni modelləri müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    18:34

    Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    18:34

    Rusiya XİN: İran və ABŞ arasında atəşkəs Livana da şamil edilməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti