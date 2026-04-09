Госдеп: Вашингтон стремится обеспечить эффективное перемирие с Тегераном

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Вашингтон и Тегеран проводят работу по решению спорных вопросов в рамках режима прекращения огня, тем самым США стремятся обеспечить эффективное перемирие.

    Как передает Report, об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в вашингтонском Атлантическом совете.

    "Мы стремимся обеспечить долгосрочное и эффективное прекращение огня. Думаю, обе стороны выразили заинтересованность в этом. Что касается деталей, здесь все оказалось несколько менее однозначным: как далеко оно распространяется, на кого, на какие территории? Но мы проводим переговоры, чтобы попытаться уточнить все это", - отметил он.

    По словам Ландау, США активно работают над завершением текущей военной кампании. "Полагаю, было бы хорошо, если бы Иран предстал перед нами не как враждебное государство, а как страна, приветствующая частные инвестиции из США и других государств. Подумайте, как это изменило бы мир", - сказал замгоссекретаря США.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Кристофер Ландау Госдепартамент США Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    Dövlət Departamenti: Vaşinqton Tehranla effektiv atəşkəsin təmin olunmasına çalışır

