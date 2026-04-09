    Dövlət Departamenti: Vaşinqton Tehranla effektiv atəşkəsin təmin olunmasına çalışır

    Vaşinqton və Tehran atəşkəs rejimi çərçivəsində mübahisəli məsələlərin həlli üzrə iş aparır, bununla da ABŞ effektiv atəşkəsi təmin etməyə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibinin birinci müavini Kristofer Landau Vaşinqtondakı Atlantik Şurada bildirib.

    "Biz uzunmüddətli və effektiv atəşkəsin təmin olunmasına çalışırıq. Düşünürəm ki, hər iki tərəf buna maraq göstərib. Təfərrüatlara gəldikdə isə, burada hər şey bir qədər birmənalı oldu: o nə qədər geniş ərazini əhatə edir? Kimlərə və hansı ərazilərə şamil olunur? Lakin biz bütün bunları dəqiqləşdirmək üçün danışıqlar aparırıq", - o qeyd edib.

    Landaunun sözlərinə görə, ABŞ hazırkı hərbi əməliyyatının başa çatdırılması üzərində fəal işləyir:

    "Hesab edirəm ki, İranın qarşımıza düşmən dövlət kimi deyil, ABŞ və digər dövlətlərdən gələn özəl investisiyaları alqışlayan bir ölkə kimi çıxması yaxşı olardı. Düşünün, bu, dünyanı necə dəyişərdi".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb. Aprelin 8-də isə İran ilə ABŞ və onların müttəfiqləri ikihəftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Госдеп: Вашингтон стремится обеспечить эффективное перемирие с Тегераном

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və Yaponiya bankçılıq sektorunda əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    19:22

    Yaxın Şərqdə gərginlik fonunda neftin bahalaşması Azərbaycana necə təsir göstərəcək? - TƏHLİL

    Energetika
    19:18

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    19:17
    Foto

    Litvanın Baş naziri Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:16

    Dövlət Departamenti: Vaşinqton Tehranla effektiv atəşkəsin təmin olunmasına çalışır

    Digər ölkələr
    18:57

    Mirzoyan: Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    18:47
    Video

    "Euronews": Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ərəfəsində şəhər inkişafının yeni modelləri müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    18:34

    Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    18:34

    Rusiya XİN: İran və ABŞ arasında atəşkəs Livana da şamil edilməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti