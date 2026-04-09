Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Шариф осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 19:20
    Шариф осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил продолжающиеся атаки Израиля на Ливан на фоне прекращения огня между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Навафом Саламом.

    "Я решительно осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану и выразил соболезнования в связи с гибелью тысяч людей в Ливане в результате этих военных действий", - написал Шариф в соцсети Х по итогам беседы.

    Он также подтвердил приверженность Пакистана продвижению мирных усилий, включая содействие диалогу в рамках предстоящих ирано-американских переговоров в Исламабаде.

    "Благодарен премьер-министру Навафу Саламу, который выразил признательность за мирные усилия Пакистана и подчеркнул необходимость нашей дальнейшей поддержки в обеспечении немедленного прекращения атак, направленных против Ливана и его народа", - подытожил пакистанский премьер.

    Шахбаз Шариф Наваф Салам Пакистан Удары по Ливану Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном

    Последние новости

