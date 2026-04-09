Шариф осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил продолжающиеся атаки Израиля на Ливан на фоне прекращения огня между США и Ираном.

Как передает Report, об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Навафом Саламом.

"Я решительно осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану и выразил соболезнования в связи с гибелью тысяч людей в Ливане в результате этих военных действий", - написал Шариф в соцсети Х по итогам беседы.

Он также подтвердил приверженность Пакистана продвижению мирных усилий, включая содействие диалогу в рамках предстоящих ирано-американских переговоров в Исламабаде.

"Благодарен премьер-министру Навафу Саламу, который выразил признательность за мирные усилия Пакистана и подчеркнул необходимость нашей дальнейшей поддержки в обеспечении немедленного прекращения атак, направленных против Ливана и его народа", - подытожил пакистанский премьер.