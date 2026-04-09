    • 09 апреля, 2026
    • 18:44
    Джалал Гасымов: Рынок капитала ограничен, а число частных эмитентов невелико

    Рынок капитала в Азербайджане ограничен, а число частных эмитентов невелико.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор ООО "PAŞA Holding" Джалал Гасымов в своем аккаунте в социальной сети.

    По его словам, для формирования здоровой финансовой экосистемы важно наличие как инвесторов, так и компаний, открытых для рынка.

    "В этом отношении присоединение ОАО "PAŞA Bank" к процессу первичного публичного размещения акций (IPO) является важным шагом. Это решение основывается как на стратегическом видении, так и на практическом подходе. По существу, IPO означает привлечение капитала, что позволит Банку продолжить траекторию развития и еще больше укрепить свою роль в поддержке реальной экономики. На протяжении многих лет мы формировали прочную базу за счет нераспределенной прибыли и поддержки акционеров, а теперь открываем следующий этап развития для рынка", - отметил представитель "PAŞA Holding".

    Он добавил, что этот шаг также служит более широким целям: "Мы хотим понять, как рынок оценивает банк, и принять эту дисциплину. Превращение в публичную компанию означает более высокие требования к прозрачности, отчетности и управлению. Мы серьезно относимся к этим обязательствам и ставим целью достижение этих стандартов".

    Напомним, что подписка на новые акции "PAŞA Bank" начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

