Джалал Гасымов: Рынок капитала ограничен, а число частных эмитентов невелико

Рынок капитала в Азербайджане ограничен, а число частных эмитентов невелико.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор ООО "PAŞA Holding" Джалал Гасымов в своем аккаунте в социальной сети.

По его словам, для формирования здоровой финансовой экосистемы важно наличие как инвесторов, так и компаний, открытых для рынка.

"В этом отношении присоединение ОАО "PAŞA Bank" к процессу первичного публичного размещения акций (IPO) является важным шагом. Это решение основывается как на стратегическом видении, так и на практическом подходе. По существу, IPO означает привлечение капитала, что позволит Банку продолжить траекторию развития и еще больше укрепить свою роль в поддержке реальной экономики. На протяжении многих лет мы формировали прочную базу за счет нераспределенной прибыли и поддержки акционеров, а теперь открываем следующий этап развития для рынка", - отметил представитель "PAŞA Holding".

Он добавил, что этот шаг также служит более широким целям: "Мы хотим понять, как рынок оценивает банк, и принять эту дисциплину. Превращение в публичную компанию означает более высокие требования к прозрачности, отчетности и управлению. Мы серьезно относимся к этим обязательствам и ставим целью достижение этих стандартов".

Напомним, что подписка на новые акции "PAŞA Bank" начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.