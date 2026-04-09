    В регионе
    09 апреля, 2026
    • 18:39
    Мирзоян: Армения намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

    Армения придает большое значение последовательному развитию сотрудничества со странами Центральной Азией, и в частности с Казахстаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым в Ереване.

    По его словам, Армения намерена развивать сотрудничество со странами региона во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    "Я должен особо подчеркнуть одно ключевое направление экономического развития наших двух стран и регионов: взаимосвязь. Я убежден, что совместные усилия по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры будут способствовать наилучшей реализации экономического потенциала региона и укреплению межрегионального сотрудничества", - подчеркнул Мирзоян.

    Он также добавил, что Армения привержена мирной повестке дня на Южном Кавказе: "Мы также высоко ценим готовность Казахстана поддержать усилия в этом направлении".

    Ермек Кошербаев, в свою очередь, отметил, что Армения является надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, и заявил о приверженности Астаны дальше развивать сотрудничество с Ереваном в рамках установленного стратегического партнерства.

    Арарат Мирзоян Ермек Кошербаев Казахстан Армения Центральная Азия
    Mirzoyan: Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

