    Mirzoyan: Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    • 09 aprel, 2026
    • 18:57
    Mirzoyan: Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri, xüsusən də Qazaxıstanla əməkdaşlığın ardıcıl inkişafına böyük əhəmiyyət verir.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İrəvanda qazaxıstanlı həmkarı Yermek Koşerbayevlə görüşündə bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan region ölkələri ilə ümumi maraq kəsb edən bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı əlaqəni, o cümlədən ticari-iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını inkişaf etdirmək niyyətindədir.

    "Mən ölkələrimizin və regionlarımızın iqtisadi inkişafının bir əsas istiqamətini xüsusi vurğulamalıyam: qarşılıqlı əlaqə. Əminəm ki, nəqliyyat və logistika infrastrukturunun daha da inkişaf etdirilməsi üçün birgə səylər regionun iqtisadi potensialının ən yaxşı şəkildə reallaşdırılmasına və regionlararası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verəcək", - Mirzoyan vurğulayıb.

    O həmçinin əlavə edib ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinə sadiqdir:

    "Biz Qazaxıstanın bu istiqamətdəki səyləri dəstəkləməyə hazırlığını da yüksək qiymətləndiririk".

    Yermek Koşerbayev isə qeyd edib ki, Ermənistan Qazaxıstanın Cənubi Qafqazda etibarlı tərəfdaşıdır.

    O, Astananın müəyyən edilmiş strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində İrəvanla əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməyə sadiq olduğunu bəyan edib.

    Mərkəzi Asiya Ermənistan Cənubi Qafqaz Ararat Mirzoyan Yermek Koşerbayev
    Мирзоян: Армения намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və Yaponiya bankçılıq sektorunda əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    19:22

    Yaxın Şərqdə gərginlik fonunda neftin bahalaşması Azərbaycana necə təsir göstərəcək? - TƏHLİL

    Energetika
    19:18

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    19:17
    Foto

    Litvanın Baş naziri Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:16

    Dövlət Departamenti: Vaşinqton Tehranla effektiv atəşkəsin təmin olunmasına çalışır

    Digər ölkələr
    18:57

    Mirzoyan: Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    18:47
    Video

    "Euronews": Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ərəfəsində şəhər inkişafının yeni modelləri müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    18:34

    Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    18:34

    Rusiya XİN: İran və ABŞ arasında atəşkəs Livana da şamil edilməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti