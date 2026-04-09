Азербайджан и Словакия обсудили перспективы правового сотрудничества

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев встретился с делегацией во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече Ф. Абдуллаев подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства.

Он проинформировал о деятельности Конституционного суда, проводимых в Азербайджане реформах в судебно-правовой сфере и работе, проделанной в направлении защиты прав человека. Председатель также отметил важность сотрудничества между Конституционным судом и институтом Омбудсмена.

Р. Доброводский, в свою очередь, заявил о важности развития связей между двумя странами, в том числе сотрудничества в судебно-правовой сфере. Он подчеркнул значимость взаимного обмена опытом в области защиты прав человека.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.