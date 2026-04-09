    Азербайджан и Словакия обсудили перспективы правового сотрудничества

    Внутренняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 18:51
    Азербайджан и Словакия обсудили перспективы правового сотрудничества

    Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев встретился с делегацией во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским, находящимся с визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report, на встрече Ф. Абдуллаев подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства.

    Он проинформировал о деятельности Конституционного суда, проводимых в Азербайджане реформах в судебно-правовой сфере и работе, проделанной в направлении защиты прав человека. Председатель также отметил важность сотрудничества между Конституционным судом и институтом Омбудсмена.

    Р. Доброводский, в свою очередь, заявил о важности развития связей между двумя странами, в том числе сотрудничества в судебно-правовой сфере. Он подчеркнул значимость взаимного обмена опытом в области защиты прав человека.

    На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.

    Фархад Абдуллаев Конституционный суд Роберт Доброводский Словакия Азербайджан
    Azərbaycan və Slovakiya arasında hüquqi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

    Последние новости

    19:28

    Нефть ускорила рост: Brent приближается к $100

    Энергетика
    19:27
    Фото

    Премьер-министр Литвы посетила Национальный музей ковра

    Kультурная политика
    19:20

    Шариф осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану

    Другие страны
    19:05

    Госдеп: Вашингтон стремится обеспечить эффективное перемирие с Тегераном

    Другие страны
    18:52
    Фото

    AYNA предлагает новые концепции развития маршрутных линий в Нахчыване

    Инфраструктура
    18:51

    Азербайджан и Словакия обсудили перспективы правового сотрудничества

    Внутренняя политика
    18:44

    Джалал Гасымов: Рынок капитала ограничен, а число частных эмитентов невелико

    Бизнес
    18:39

    Мирзоян: Армения намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    18:28
    Видео

    Euronews: Новые модели городского развития обсуждаются в преддверии Всемирного форума городов

    Инфраструктура
    Лента новостей