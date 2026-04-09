Нефть ускорила рост: Brent приближается к $100

Цены на нефть резко выросли на торгах 9 апреля на фоне сомнений участников рынка в устойчивости перемирия между США и Ираном, а также в возможности скорого восстановления поставок через Ормузский пролив.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, к 19:00 по Баку июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,43 (4,68%) до $99,18 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $7,62 (8,07%), до $102,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 13%, WTI - на 16%.

"Можно сколько угодно вести мирные переговоры, однако до тех пор, пока поставки нефти и СПГ через пролив не возобновятся, рассчитывать на снижение цен на энергоносители не приходится, - отмечает аналитик SEB Research Оле Хвальбе. - Вчерашнее снижение было чрезмерной реакцией рынка".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.