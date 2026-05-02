США изучают возможность проведения военной операции на Кубе

Вашингтон не исключает вероятность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти, однако пока отдает предпочтение дипломатическим средствам.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что США добиваются от кубинских властей проведения экономических реформ, включая приватизацию госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету среди граждан страны, а также импорт американских энергоносителей.

По данным издания, Вашингтон дал Гаване время на полную смену власти, однако поставил условие о том, чтобы отдельные официальные лица островного государства ушли в отставку.

Президент США Дональд Трамп 5 марта заявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".