Bloomberg: Иран сокращает добычу нефти из-за американской блокады

Тегеран из-за продолжающейся блокады ВС США иранских портов сталкивается с необходимостью снижать объем добываемой нефти из-за нехватки хранилищ.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источник.

"Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился, а хранилища быстро заполняются. Высокопоставленный представитель властей Ирана заявил, что страна начала сокращение добычи", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, власти исламской республики приняли это решение с целью не допустить исчерпания объемов хранилищ.

Также отмечается, что иранские инженеры после долгого воздействия санкций и неоднократных сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба, и смогут снова быстро пустить их в оборот. Один из чиновников отметил, что временно будет приостановлена работа на 30% скважин.

Представители иранских властей признали, что данные меры лишь временно могут помочь в сохранении работоспособности отрасли.

Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что у Ирана есть примерно месяц, при сохранении нынешнего уровня добычи нефти, до исчерпания возможностей хранить это сырье.