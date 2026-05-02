Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 19:39
    Bloomberg: Иран сокращает добычу нефти из-за американской блокады

    Тегеран из-за продолжающейся блокады ВС США иранских портов сталкивается с необходимостью снижать объем добываемой нефти из-за нехватки хранилищ.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источник.

    "Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился, а хранилища быстро заполняются. Высокопоставленный представитель властей Ирана заявил, что страна начала сокращение добычи", - отмечается в сообщении.

    По данным агентства, власти исламской республики приняли это решение с целью не допустить исчерпания объемов хранилищ.

    Также отмечается, что иранские инженеры после долгого воздействия санкций и неоднократных сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба, и смогут снова быстро пустить их в оборот. Один из чиновников отметил, что временно будет приостановлена работа на 30% скважин.

    Представители иранских властей признали, что данные меры лишь временно могут помочь в сохранении работоспособности отрасли.

    Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что у Ирана есть примерно месяц, при сохранении нынешнего уровня добычи нефти, до исчерпания возможностей хранить это сырье.

    Bloomberg Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Добыча нефти
    "Bloomberg": İran ABŞ blokadasına görə neft hasilatını azaldır

