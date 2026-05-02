Bloomberg: Иран сокращает добычу нефти из-за американской блокады
- 02 мая, 2026
- 19:39
Тегеран из-за продолжающейся блокады ВС США иранских портов сталкивается с необходимостью снижать объем добываемой нефти из-за нехватки хранилищ.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источник.
"Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился, а хранилища быстро заполняются. Высокопоставленный представитель властей Ирана заявил, что страна начала сокращение добычи", - отмечается в сообщении.
По данным агентства, власти исламской республики приняли это решение с целью не допустить исчерпания объемов хранилищ.
Также отмечается, что иранские инженеры после долгого воздействия санкций и неоднократных сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба, и смогут снова быстро пустить их в оборот. Один из чиновников отметил, что временно будет приостановлена работа на 30% скважин.
Представители иранских властей признали, что данные меры лишь временно могут помочь в сохранении работоспособности отрасли.
Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что у Ирана есть примерно месяц, при сохранении нынешнего уровня добычи нефти, до исчерпания возможностей хранить это сырье.