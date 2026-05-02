Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан принял участие в международном фестивале в Узбекистане

    Kультурная политика
    • 02 мая, 2026
    • 20:31
    Азербайджан принял участие в международном фестивале в Узбекистане

    Азербайджан принял участие в VIII Международном фольклорном фестивале "Бойсун Бахори" в Узбекистане.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Ташкенте.

    Международный этнофестиваль "Бойсун Бахори" - это важное международное мероприятие, которое проводится в горах Байсунтау в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана и отражает богатое культурное наследие региона.

    Так, на фестивале, который проходит 1-3 мая с участием более 20 стран, в рамках проекта упомянутого центра выступила группа "Молодые ашуги". Программа показала богатое фольклорное наследие Азербайджана, в том числе ашугское творчество.

    Мероприятие имеет важное значение с точки зрения продвижения азербайджанской культуры на международном уровне, развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном и расширения взаимного культурного обмена.

    Фестиваль культуры Узбекистан Посольство Азербайджана в Узбекистане
    Azərbaycan Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей