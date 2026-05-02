Азербайджан принял участие в международном фестивале в Узбекистане
- 02 мая, 2026
- 20:31
Азербайджан принял участие в VIII Международном фольклорном фестивале "Бойсун Бахори" в Узбекистане.
Об этом Report сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Ташкенте.
Международный этнофестиваль "Бойсун Бахори" - это важное международное мероприятие, которое проводится в горах Байсунтау в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана и отражает богатое культурное наследие региона.
Так, на фестивале, который проходит 1-3 мая с участием более 20 стран, в рамках проекта упомянутого центра выступила группа "Молодые ашуги". Программа показала богатое фольклорное наследие Азербайджана, в том числе ашугское творчество.
Мероприятие имеет важное значение с точки зрения продвижения азербайджанской культуры на международном уровне, развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном и расширения взаимного культурного обмена.