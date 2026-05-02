İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 02 may, 2026
    • 20:04
    Azərbaycan Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Azərbaycan Özbəkistanda keçirilən VIII "Boysun Baharı" Beynəlxalq Folklor Festivalında təmsil olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Boysun Baharı" beynəlxalq etno-festivalı Özbəkistanın Surxandərya vilayətinin Boysun rayonunda yerləşən Baisuntau dağlarında keçirilən və regionun zəngin mədəni irsini əks etdirən mühüm beynəlxalq tədbirdir.

    Belə ki, 1–3 may tarixlərində keçirilən və 20-dən artıq ölkənin iştirak etdiyi bu festivalda sözügeədn mərkəzin layihəsi çərçivəsində "Gənc Aşıqlar" qrupu çıxış edib. Eyni zamanda, təqdim olunan proqram çərçivəsində Azərbaycanın zəngin folklor irsi, o cümlədən aşıq yaradıcılığı və ənənəvi ifaçılıq mədəniyyəti haqqında geniş təsəvvür formalaşdırılıb.

    Qeyd edilib ki, bu tədbir Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq səviyyədə təbliği, Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında mədəni-humanitar əməkdaşlığın inkişafı və qarşılıqlı mədəni mübadilənin genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan-Özbəkistan
    Азербайджан принял участие в международном фестивале в Узбекистане

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti