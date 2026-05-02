Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Airblue запускает рейсы по маршруту Баку - Лахор

    Инфраструктура
    • 02 мая, 2026
    • 19:32
    Airblue запускает рейсы по маршруту Баку - Лахор

    Международный Аэропорт Гейдар Алиев расширяет сеть международных партнерств с запуском рейсов авиакомпании Airblue по маршруту Баку - Лахор.

    Как сообщили Report в пресс-службе воздушной гавани, выход Airblue - одной из ведущих лоукост-авиакомпаний Пакистана - на бакинский рынок рассматривается как важный этап в развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и регионом Южной Азии.

    Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям. Это обеспечит пассажирам большую гибкость при планировании поездок, а также сделает перелеты между Баку и Лахором более доступными и удобными.

    Направление Баку–Лахор уже обслуживается авиакомпаниями Azerbaijan Airlines (AZAL) и Pakistan International Airlines. Присоединение Airblue к данному маршруту усилит конкуренцию на рынке, увеличит общий пассажирский поток и будет способствовать удовлетворению растущего спроса.

    Отметим, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев продолжает укреплять позиции Азербайджана как регионального авиационного хаба за счет последовательного расширения международной маршрутной сети.

    Прямые авиарейсы Международный аэропорт Гейдар Алиев
    Фото
    "Airblue" Bakı–Lahor marşrutu üzrə uçuşlara başlayır

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей