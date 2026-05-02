Airblue запускает рейсы по маршруту Баку - Лахор
- 02 мая, 2026
- 19:32
Международный Аэропорт Гейдар Алиев расширяет сеть международных партнерств с запуском рейсов авиакомпании Airblue по маршруту Баку - Лахор.
Как сообщили Report в пресс-службе воздушной гавани, выход Airblue - одной из ведущих лоукост-авиакомпаний Пакистана - на бакинский рынок рассматривается как важный этап в развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и регионом Южной Азии.
Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям. Это обеспечит пассажирам большую гибкость при планировании поездок, а также сделает перелеты между Баку и Лахором более доступными и удобными.
Направление Баку–Лахор уже обслуживается авиакомпаниями Azerbaijan Airlines (AZAL) и Pakistan International Airlines. Присоединение Airblue к данному маршруту усилит конкуренцию на рынке, увеличит общий пассажирский поток и будет способствовать удовлетворению растущего спроса.
Отметим, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев продолжает укреплять позиции Азербайджана как регионального авиационного хаба за счет последовательного расширения международной маршрутной сети.