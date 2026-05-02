Синоптики предупредили об интенсивных осадках в регионах Азербайджана

В регионах Азербайджана с 3-го по 4 мая днем ожидаются интенсивные осадки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, местами пройдут грозы, есть вероятность града.

Из-за повышения уровня воды в ряде горных рек возможны кратковременные паводки и сели.