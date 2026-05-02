Синоптики предупредили об интенсивных осадках в регионах Азербайджана
Экология
- 02 мая, 2026
- 20:02
В регионах Азербайджана с 3-го по 4 мая днем ожидаются интенсивные осадки.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Согласно информации, местами пройдут грозы, есть вероятность града.
Из-за повышения уровня воды в ряде горных рек возможны кратковременные паводки и сели.
Последние новости
00:50
Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой МотэгиВ регионе
00:16
Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТОДругие страны
23:48
Франция надеется на достижение мира между США и ИраномВ регионе
23:25
Фото
ОЗА провела международную конференцию по правам беженцевВнешняя политика
23:13
Танкер с индийским грузом пересек Ормузский проливДругие страны
22:59
Фото
В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человекИнфраструктура
22:40
Фото
В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спортуСпорт
22:33
Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
22:18