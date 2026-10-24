Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен сократить еще 12 тыс. работников к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на Spiegel, об этом компания объявила после встречи с представителями сотрудников в Ганновере.

Два года назад компания Volkswagen AG, в состав которой входят как основной бренд, так и подразделение по производству комплектующих и головные офисы группы, уже договорилась о сокращении более 35 000 рабочих мест к вышеупомянутому сроку.

Автопроизводитель хочет, чтобы все увольнения прошли в социально приемлемой форме. Для этого сокращать штат, среди прочего, будут через так называемые "трансферные компании" - переходя в такую структуру, работник получает помощь в поиске нового места трудоустройства, например, через программы повышения квалификации. Часть расходов по оплате труда таких работников может взять на себя Федеральное агентство по труду.

Представители Volkswagen подчеркивают, что переход в такие структуры должен быть добровольным. Сколько именно сотрудников планируется сократить таким образом пока неизвестно. Обсуждать договоры с такими компаниями VW начнет 24 ноября.

В последние годы VW сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Из-за этого концерн начал готовиться к массовой реструктуризации, которая предусматривает в том числе закрытие заводов в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме (на последнем заводе производят Audi).