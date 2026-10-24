"Volkswagen" daha 10 mindən çox işçisini ixtisar etməyə hazırlaşır
- 24 oktyabr, 2026
- 18:17
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Almaniyanın "Volkswagen" avtokonserni 2030-cu ilə qədər daha 12 min işçisini ixtisar etmək niyyətindədir.
"Report" "Spiegel"ə istinadən xəbər verir ki, şirkət bu barədə Hannoverdə işçilərin nümayəndələri ilə keçirilən görüşdən sonra elan edib.
İki il əvvəl, həm əsas brendin, həm komplektləşdirici hissələr istehsalı bölməsinin, həm də qrupun baş ofislərinin daxil olduğu "Volkswagen AG" şirkəti, yuxarıda qeyd olunan müddətə qədər 35 000-dən çox iş yerinin ixtisarı barədə artıq razılığa gəlib.
Avtomobil istehsalçısı bütün işdən çıxarılmaların sosial cəhətdən məqbul formada həyata keçirilməsini istəyir. Bunun üçün ştatın ixtisarı, digər tədbirlərlə yanaşı, "transfer şirkətləri" adlandırılan qurumlar vasitəsilə həyata keçiriləcək. Belə bir struktura keçid etməklə işçi, məsələn, ixtisasartırma proqramları vasitəsilə yeni iş yeri tapmaqda yardım alır. Bu işçilərin əməkhaqqı xərclərinin bir hissəsini Federal Əmək Agentliyi öz üzərinə götürə bilər.
"Volkswagen" nümayəndələri vurğulayırlar ki, bu cür strukturlara keçid könüllü olmalıdır. Bu yolla məhz nə qədər işçinin ixtisar edilməsinin planlaşdırıldığı hələ ki məlum deyil. "VW" bu cür şirkətlərlə müqavilələrin müzakirəsinə noyabrın 24-də başlayacaq.
Son illər "VW" tələbatın səngiməsi, elektromobillərin satışındakı çətinliklər və Çin korporasiyalarının rəqabətinin güclənməsi səbəbindən problemlərlə üzləşir. Bu səbəbdən konsern, o cümlədən Hannover, Zvikau, Emden və Nekkarzulmdakı (sonuncu zavodda "Audi" istehsal olunur) zavodların bağlanmasını nəzərdə tutan kütləvi restrukturizasiyaya hazırlaşmağa başlayıb.