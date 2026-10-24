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    На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 17:43
    На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА

    В Латвии обнаружены фрагменты беспилотный летательный аппарат в Лепнской волости Алуксненского края.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны в соцсетях.

    "Найден иностранный беспилотник, который, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии 18 октября. После сообщения о звуке, похожем на взрыв, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной полицией начали поиск возможного места падения", - сказано в сообщении.

    В настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.

    Отмечается, что в инциденте гражданские лица не пострадали, также не поврежлена гражданская инфраструктура.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Латвия
    Latviya ərazisində PUA qalıqları aşkarlanıb
    MiniBoss
    44 filmi

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