На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 17:43
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В Латвии обнаружены фрагменты беспилотный летательный аппарат в Лепнской волости Алуксненского края.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны в соцсетях.
"Найден иностранный беспилотник, который, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии 18 октября. После сообщения о звуке, похожем на взрыв, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной полицией начали поиск возможного места падения", - сказано в сообщении.
В настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что в инциденте гражданские лица не пострадали, также не поврежлена гражданская инфраструктура.
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