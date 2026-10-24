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    Latviya ərazisində PUA qalıqları aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 18:02
    Latviya ərazisində PUA qalıqları aşkarlanıb

    Latviyanın Aluksne diyarının Liepna volostunda pilotsuz uçuş aparatının (PUA) qalıqları aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatda deyilir.

    "Oktyabrın 18-də Latviyanın hava məkanına daxil olduğu ehtimal edilən xarici pilotsuz uçuş aparatı tapılıb. Partlayışa bənzər səs barədə məlumat daxil olduqdan sonra Milli Silahlı Qüvvələr Dövlət Polisi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində mümkün düşmə yerinin axtarışına başlayıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Hazırda hadisənin başvermə şəraiti araşdırılır.

    Bildirilib ki, insident zamanı mülki şəxslər xəsarət almayıb, həmçinin mülki infrastruktura ziyan dəyməyib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Latviya
    На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА
    44 filmi
    44 filmi

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