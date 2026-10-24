Президент Монголии впервые посетит Беларусь
В регионе
- 24 октября, 2026
- 17:59
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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Беларусь с официальным визитом 24-26 октября.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул первого".
Отмечается, что это первый его визит в Беларусь.
В рамках визита ожидаются переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, подписание документов о сотрудничестве.
Кроме того, будет проведен белорусско-монгольский бизнес-форум.
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