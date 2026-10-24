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    Президент Монголии впервые посетит Беларусь

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 17:59
    Президент Монголии впервые посетит Беларусь

    Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Беларусь с официальным визитом 24-26 октября.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул первого".

    Отмечается, что это первый его визит в Беларусь.

    В рамках визита ожидаются переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, подписание документов о сотрудничестве.

    Кроме того, будет проведен белорусско-монгольский бизнес-форум.

    Александр Лукашенко Ухнаагийн Хурэлсух Монголия Беларусь
    Monqolustan Prezidenti ilk dəfə Belarusa səfər edəcək
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