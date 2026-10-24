Monqolustan Prezidenti ilk dəfə Belarusa səfər edəcək
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 18:06
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Monqolustan Prezidenti Uxnaaqiyn Xurelsux oktyabrın 24-26-da Belarusa rəsmi səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus liderinin mətbuat xidmətinə yaxın "Pul pervoqo" "Telegram" kanalının məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu, onun Belarusa ilk səfəridir.
Səfər çərçivəsində Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə danışıqların aparılması, əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması gözlənilir.
Bundan başqa, Belarus-Monqolustan biznes-forumu keçiriləcək.
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