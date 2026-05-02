В ДТП на трассе Гянджа-Дашкесан пострадали два человека

На трассе Гянджа-Дашкесан произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги в Гёйгёльском районе.

Так, в результате столкновения легковых автомобилей "Нива" и Hyundai Sonata различные травмы получили Ариз Мамедзаде (2005 г.р.) и Эльдар Алиев (1960), их доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По факту начато расследование.