В ДТП на трассе Гянджа-Дашкесан пострадали два человека
Происшествия
- 02 мая, 2026
- 19:28
На трассе Гянджа-Дашкесан произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги в Гёйгёльском районе.
Так, в результате столкновения легковых автомобилей "Нива" и Hyundai Sonata различные травмы получили Ариз Мамедзаде (2005 г.р.) и Эльдар Алиев (1960), их доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
По факту начато расследование.
