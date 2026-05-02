    Gəncə-Daşkəsən yolunda qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 02 may, 2026
    • 18:51
    Gəncə-Daşkəsən yolunda qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Gəncə-Daşkəsən yolunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə yolun Göygöl rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Niva" və "Hundai Sonata" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 2005-ci il təvəllüdlü Ariz Məmmədzadə və 1960-cı il təvəllüdlü Eldar Əliyev müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Xəstəxanaya çatdırılan yaralıların vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Yol nəqliyyat hadisələri Gəncə-Daşkəsən Göygöl rayonu Xəsarət alanlar
    В ДТП на трассе Гянджа-Дашкесан пострадали два человека

