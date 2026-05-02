Premyer Liqa: "İmişli" "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib
Futbol
- 02 may, 2026
- 20:28
Misli Premyer Liqasında XXX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" "İmişli" ilə üz-üzə gəlib.
Sumqayıtdakı "SOCAR Polymer Arena"da baş tutan qarşılaşma "İmişli"nin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.
18-ci dəqiqədə Dioqo Kardozu fərqlənib.
Qələbə sayəsində xallarının sayını 32-yə çatdıran qonaqlar doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan klubu 40 xalla altıncı yerdədir.
Günün ilk matçında "Kəpəz" "Sumqayıt"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib.
Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq.
