İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Premyer Liqa: "İmişli" "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib

    Futbol
    • 02 may, 2026
    • 20:28
    Premyer Liqa: İmişli Araz-Naxçıvana qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında XXX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" "İmişli" ilə üz-üzə gəlib.

    Sumqayıtdakı "SOCAR Polymer Arena"da baş tutan qarşılaşma "İmişli"nin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    18-ci dəqiqədə Dioqo Kardozu fərqlənib.

    Qələbə sayəsində xallarının sayını 32-yə çatdıran qonaqlar doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan klubu 40 xalla altıncı yerdədir.

    Günün ilk matçında "Kəpəz" "Sumqayıt"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib.

    Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Araz-Naxçıvan FK İmişli FK
    Премьер-лига: "Имишли" обыграл "Араз-Нахчыван" в выездном матче 30-го тура

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti