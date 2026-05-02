Премьер-лига: "Имишли" обыграл "Араз-Нахчыван" в выездном матче 30-го тура
Футбол
- 02 мая, 2026
- 21:02
"Имишли" обыграл "Араз-Нахчыван" в выездном матче 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 18-й минуте забил Диогу Кардозу.
Благодаря этой победе гости довели количество очков в активе до 32 и располагаются на 9-м месте. Нахчыванский клуб набрал 40 баллов и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.
В первом матче дня "Кяпаз" одолел "Сумгайыт" со счетом 2:1.
Итоги тура будут подведены 4 мая.
Последние новости
00:50
Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой МотэгиВ регионе
00:16
Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТОДругие страны
23:48
Франция надеется на достижение мира между США и ИраномВ регионе
23:25
Фото
ОЗА провела международную конференцию по правам беженцевВнешняя политика
23:13
Танкер с индийским грузом пересек Ормузский проливДругие страны
22:59
Фото
В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человекИнфраструктура
22:40
Фото
В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спортуСпорт
22:33
Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
22:18