Премьер-лига: "Имишли" обыграл "Араз-Нахчыван" в выездном матче 30-го тура

"Имишли" обыграл "Араз-Нахчыван" в выездном матче 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил Диогу Кардозу.

Благодаря этой победе гости довели количество очков в активе до 32 и располагаются на 9-м месте. Нахчыванский клуб набрал 40 баллов и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

В первом матче дня "Кяпаз" одолел "Сумгайыт" со счетом 2:1.

Итоги тура будут подведены 4 мая.