Тегеран обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать ситуацию внутри Ирана

США и Израиль "после поражения в войне" пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими.

"США и Израиль, не достигшие своих целей, теперь направили свои силы на то, чтобы посеять разногласия внутри страны", - подчеркнул он.

Рахими призвал всех быть внимательными к информации, распространяемой в СМИ:

"Противник пытается нанести удар путем раздора, поскольку не в состоянии одолеть иранский народ на поле боя".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения. Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о бессрочном характере режима прекращения огня.

Однако, в качестве средства давления на Тегеран для заключения сделки США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.