Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Тегеран обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать ситуацию внутри Ирана

    В регионе
    • 02 мая, 2026
    • 19:13
    Тегеран обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать ситуацию внутри Ирана

    США и Израиль "после поражения в войне" пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими.

    "США и Израиль, не достигшие своих целей, теперь направили свои силы на то, чтобы посеять разногласия внутри страны", - подчеркнул он.

    Рахими призвал всех быть внимательными к информации, распространяемой в СМИ:

    "Противник пытается нанести удар путем раздора, поскольку не в состоянии одолеть иранский народ на поле боя".

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения. Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о бессрочном характере режима прекращения огня.

    Однако, в качестве средства давления на Тегеран для заключения сделки США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Амин Хосейн Рахими Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İran ABŞ-ni ölkə daxilində qeyri-sabitlik yaratmağa çalışmaqda günahlandırıb

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей