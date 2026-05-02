Тегеран обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать ситуацию внутри Ирана
- 02 мая, 2026
- 19:13
США и Израиль "после поражения в войне" пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Ирана.
Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими.
"США и Израиль, не достигшие своих целей, теперь направили свои силы на то, чтобы посеять разногласия внутри страны", - подчеркнул он.
Рахими призвал всех быть внимательными к информации, распространяемой в СМИ:
"Противник пытается нанести удар путем раздора, поскольку не в состоянии одолеть иранский народ на поле боя".
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения. Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о бессрочном характере режима прекращения огня.
Однако, в качестве средства давления на Тегеран для заключения сделки США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.