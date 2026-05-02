    Кубок Гейдара Алиева-2026: Азербайджанские боксеры выдали успешный старт

    В Баку стартовал международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2026" среди юношей и девушек-боксеров в возрасте до 17 лет.

    Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, на старте турнира в Бакинском центре бокса победу в своих первых поединках завоевали сразу восемь членов сборной.

    Так, Нихад Мамедли (48 кг) одолел товарища по команде Альмурада Керимли (5:0), Амид Алакбаров (63 кг) - Исмаила Асланлы (3:2), а Мухаммед Рустамов (63 кг) - Амина Гасанзаде (4:1).

    Исмаил Насирзаде (52 кг) победил Матвея Шумякова (Эстония, 5:0), Миртахир Ахмедли (52 кг) - Жалгаса Абдрашова (Казахстан, 4:1), Али Джамалзаде (57 кг) - Ислама Оруджева (Казахстан, 4:1), Ибрагим Бадалли (57 кг) - Аброрбека Тенгелова (Узбекистан, 5:0), а Зираддин Рустамов (80 кг) - Нурислама Аманкелди (Казахстан, 3:2).

    Во второй день соревнований будет проведено 29 встреч.

    Отметим, что в соревнованиях наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также коллектив из нейтральных спортсменов. В рамках турнира 185 боксеров будут бороться за призовые места в 14 весовых категориях среди юношей и 9 - среди девушек.

    Финальные поединки состоятся 7 мая.

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Azərbaycanın səkkiz boksçusu turnirə qələbə ilə başlayıb

