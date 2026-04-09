Livanda atəşkəsdən sonra ölənlərin sayı 254-ə çatıb
- 09 aprel, 2026
- 01:50
Çərşənbə günü ABŞ və İran arasında atəşkəs əldə edildikdən sonra İsrailin hücumları nəticəsində Livanda azı 254 nəfər həlak olub, daha 1 165 nəfər yaralanıb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mülki Müdafiə İdarəsinin məlumatında deyilir.
Daha əvvəl 112 nəfərin həlak olduğu və 837 nəfərin yaralandığı barədə məlumat var idi.
Səhiyyə naziri Rakan Nəsrəddin bildirib ki, İsrailin bütün ölkə boyu "100-dən çox aviazərbə" endirməsindən sonra Livan "təhlükəli eskalasiya" ilə üzləşib.
"Təcili yardım maşınları zərərçəkənləri xəstəxanalara çatdırmağa davam edir. Biz beynəlxalq təşkilatları Livanın səhiyyə sektoruna kömək etməyə çağırırıq", - Nəsrəddin "Al Jazeera"ya müsahibəsində bildirib.
Xatırladaq ki, İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. İran öz növbəsində bildirib ki, bu müddət ərzində İran silahlı qüvvələri ilə koordinasiya edilməklə və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin ediləcək.
İsrail isə mövcud atəşkəs qərarının Livana şamil edilmədiyini əsas gətirərək bu ölkəyə zərbələr endirib. Daha sonra İran parlamentinin spikeri Məhəmmədbaqer Qalibaf bəyan edib ki, Livanda atəşkəsin əldə olunması planın birinci şərti idi.