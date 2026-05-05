    ADB Yaxın Şərqdəki münaqişənin Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya yaratdığı risklər barədə xəbərdarlıq edib

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 14:57
    ADB Yaxın Şərqdəki münaqişənin Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya yaratdığı risklər barədə xəbərdarlıq edib

    Yaxın Şərqdə davamlı qeyri-sabitlik iqtisadi inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə ləngidə bilər, eyni zamanda, bu, Qafqaz, Mərkəzi və Qərbi Asiya da daxil olmaqla bir sıra regionlar üçün təhdidləri artırır.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Asiya İnkişaf Bankının (ADB) prezidenti Masato Kanda bankın Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən və Mərkəzi Asiyada birbaşa xarici investisiyalara həsr olunmuş seminarda bildirib.

    O vurğulayıb ki, Yaxın Şərqdəki silahlı qarşıdurma geosiyasi gərginliyi artırır, iqtisadi artım templərinə və inflyasiya göstəricilərinə təzyiq yaradır, həmçinin strateji əhəmiyyətli xammalın logistik təchizat zəncirlərini qeyri-sabitləşdirir.

    "Vəziyyət hələ də qeyri-sabitdir. Uzunmüddətli pozuntular iqtisadi fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədərək Qafqazda, Mərkəzi və Qərbi Asiyada riskləri artıra bilər. Eyni zamanda, region bu mərhələyə müəyyən davamlılıq ehtiyatına malik olaraq yanaşıb. Yaranmış şəraitdə birbaşa xarici investisiyalar əsas funksiyanı yerinə yetirməlidir. Onlar infrastruktur kəsirinin aradan qaldırılmasına, yeni enerji mənbələrinə keçidin sürətləndirilməsinə, rəqəmsal transformasiyanın inkişafına və keyfiyyətli iş yerlərinin yaradılmasına töhfə verə bilər", - bank rəhbəri bəyan edib.

    M.Kanda qeyd edib ki, bu halda təkcə vəsait qoyuluşu kifayət deyil. "Keyfiyyətli və davamlı investisiyalar etibarın mövcud olduğu ölkələrə yönəldilir. Bu etibar şəffaf siyasət, güclü institutlar və ədalətli, proqnozlaşdırıla bilən normalar üzərində qurulmalıdır. Birbaşa xarici investisiyalar etibara - müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetiriləcəyinə, mübahisələrin obyektiv şəkildə həll ediləcəyinə və qəbul olunmuş qərarların həyata keçiriləcəyinə əsaslanır. Proqnozlaşdırıla bilən mübahisələrin həlli mexanizmi sadəcə texniki komponent deyil, uzunmüddətli investisiya üçün həlledici amildir", - ADB-nin prezidenti əlavə edib.

    Asiya İnkişaf Bankı Rəhbərlər Şurasının 58-ci İllik Toplantısı Masato Kanda
    Президент АБР предупредил о рисках затяжного конфликта на Ближнем Востоке для экономик Кавказа и ЦА
    ADB president warns of risks of protracted Middle East conflict for Caucasus, Central Asia

