    Президент АБР предупредил о рисках затяжного конфликта на Ближнем Востоке для экономик Кавказа и ЦА

    Финансы
    • 05 мая, 2026
    • 14:25
    Финансы • 05 мая, 2026 • 14:25

Президент АБР предупредил о рисках затяжного конфликта на Ближнем Востоке для экономик Кавказа и ЦА

    Продолжительная нестабильность на Ближнем Востоке способна существенно замедлить экономическое развитие, усиливая угрозы для ряда регионов, включая Кавказ, Центральную и Западную Азию.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, такое заявление сделал президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на семинаре, посвященном прямым иностранным инвестициям в Центральной Азии, организованном в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    Он подчеркнул, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке обостряет геополитическую напряженность, создавая давление на темпы экономического роста и инфляционные показатели, а также дестабилизируя логистические цепочки поставок стратегически важного сырья.

    "Обстановка по-прежнему неустойчива. Длительные сбои способны значительно ослабить хозяйственную деятельность, увеличивая понижательные риски, в том числе на Кавказе, в Центральной и Западной Азии. Вместе с тем регион подошел к этому этапу, располагая определенным запасом устойчивости. В сложившихся обстоятельствах прямые иностранные инвестиции (ПИИ) должны выполнить ключевую функцию. Они способны содействовать устранению дефицита инфраструктуры, ускорению перехода к новым источникам энергии, развитию цифровой трансформации и формированию качественных рабочих мест", - заявил глава банка.

    М. Канда указал, что при этом одних лишь финансовых вложений недостаточно. "Качественные и устойчивые инвестиции направляются в те страны, где существует доверие. Доверие, которое строится на прозрачной политике, крепких институтах и справедливых, предсказуемых нормах. Прямые иностранные инвестиции в конечном итоге базируются на доверии. Доверии к тому, что договорные обязательства будут выполняться, споры - урегулироваться объективно, а принятые решения - реализовываться. Предсказуемый механизм разрешения споров - это не просто техническая составляющая, а определяющий фактор для долгосрочного инвестирования", - добавил президент АБР.

