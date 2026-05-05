"Yelo Invest" ilə "Paşa Bank"ın səhmdarı ol
- 05 may, 2026
- 14:53
İnvestisiya dünyasının ən son yeniliklərini müştərilərinə çatdıran "Yelo Bank", ölkənin maliyyə bazarında baş verən tarixi hadisəyə – "Paşa Bank"ın İlkin Kütləvi Təklif (IPO) prosesinə qoşulub. Artıq investorlar "Yelo Invest" tətbiqi vasitəsilə "Paşa Bank"ın səhmlərini onlayn qaydada əldə edə bilərlər.
"Yelo Invest" vasitəsilə IPO-da iştirakın üstünlükləri:
- Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 AZN-dir;
- Minimum alış cəmi 1 səhmdən başlayır, maksimum limit isə tətbiq olunmur;
- Abunə dövründə (12 mayadək) əvvəlcədən ödənilmiş məbləğlərə illik 5 % faiz gəliri hesablanır;
- Banka gəlmədən, birbaşa mobil tətbiqdə "Yelo Invest" üzərindən sürətli abunə yazılışı.
Yerləşdirmə Bakı Fond Birjası vasitəsilə həyata keçirilir və investorlar üçün şəffaf gəlir imkanı yaradır. Vaxt itirmədən "Yelo App"ə daxil olaraq bu fürsətdən yararlana və investisiya portfelini dəyərli aktivlərlə zənginləşdirə bilərsən. "Yelo Invest": https://ylb.az/invest.
