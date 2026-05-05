İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Yelo Invest" ilə "Paşa Bank"ın səhmdarı ol

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 14:53
    Yelo Invest ilə Paşa Bankın səhmdarı ol

    İnvestisiya dünyasının ən son yeniliklərini müştərilərinə çatdıran "Yelo Bank", ölkənin maliyyə bazarında baş verən tarixi hadisəyə – "Paşa Bank"ın İlkin Kütləvi Təklif (IPO) prosesinə qoşulub. Artıq investorlar "Yelo Invest" tətbiqi vasitəsilə "Paşa Bank"ın səhmlərini onlayn qaydada əldə edə bilərlər.

    "Yelo Invest" vasitəsilə IPO-da iştirakın üstünlükləri:

    - Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 AZN-dir;

    - Minimum alış cəmi 1 səhmdən başlayır, maksimum limit isə tətbiq olunmur;

    - Abunə dövründə (12 mayadək) əvvəlcədən ödənilmiş məbləğlərə illik 5 % faiz gəliri hesablanır;

    - Banka gəlmədən, birbaşa mobil tətbiqdə "Yelo Invest" üzərindən sürətli abunə yazılışı.

    Yerləşdirmə Bakı Fond Birjası vasitəsilə həyata keçirilir və investorlar üçün şəffaf gəlir imkanı yaradır. Vaxt itirmədən "Yelo App"ə daxil olaraq bu fürsətdən yararlana və investisiya portfelini dəyərli aktivlərlə zənginləşdirə bilərsən. "Yelo Invest": https://ylb.az/invest.

    "Yelo Invest" haqqında əlavə suallarınız (məs: investisiya şirkətləri hansılardır?) var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya "Facebook", "Instagram", "Whatsapp"yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

    "Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

    Yelo Bank ASC PAŞA Bank

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti